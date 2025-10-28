زيلينسكي يقول إن 200 جندي روسي تقريبا موجودون في بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 200 جندي روسي تقريبًا موجودون راهنًا في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ أشهر.



وقال زيلينسكي خلال إحاطة صحافية كانت تخضع للحظر حتى صباح الثلاثاء وشاركت فيها وكالة فرانس برس "ثمة 200 روسي تقريبًا ينتشرون في مناطق مختلفة هناك، نرصد ذلك من خلال المسيرات. بوكروفسك هي راهنا الهدف الرئيسي للروس".

وطلب زيلينسكي منترامب الضغط على الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض دعمه لروسيا، عندما يلتقيان خلال هذا الأسبوع.



وقال: "أعتقد أن ذلك سيكون من الخطوات القوية (لترامب)، خصوصا إذا كانت الصين، بعد هذه الخطوة العقابية الحاسمة، مستعدة لخفض وارداتها" من روسيا.