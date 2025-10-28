الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان

أخبار لبنان
2025-10-28 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط 11 مليون قرص كبتاغون في سيارة آتية من لبنان في منطقة حمص، مضيفة أنها تجري تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن عملية التهريب. 
    
وأورد بيان للداخلية: "تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على نحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي". 
     
وأشار إلى أنه "تمت مصادرة الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب".
     
وأضاف البيان أن السلطات تواصل "إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

السورية

مليون

كبتاغون

قادمة

لبنان

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط
تشميع محلات مخالِفة في أبي سمراء حفاظًا على السلامة الغذائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-17

دورية من مديرية المخابرات ضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون

LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

قرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي ومنعه من السفر بكفالة مالية قدرها ١١ مليون دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:50

جعجع: الأكثرية النيابية أكّدت اليوم أنّها مؤتمنة على انتظام العمل البرلمانيّ

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
أخبار لبنان
10:11

الرئيس عون أكّد للأمين العام لجامعة الدول العربية أنّ الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم

LBCI
أمن وقضاء
10:02

الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
07:31

رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More