الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط 11 مليون قرص كبتاغون في سيارة آتية من لبنان في منطقة حمص، مضيفة أنها تجري تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن عملية التهريب.



وأورد بيان للداخلية: "تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على نحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي".



وأشار إلى أنه "تمت مصادرة الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب".



وأضاف البيان أن السلطات تواصل "إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية".