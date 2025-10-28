الشرع وصول الى الرياض والتقى وزير الخارجية السعودي

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم إلى الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وذلك للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد تحت شعار "مفتاح الازدهار".



