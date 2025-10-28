وزير التجارة البريطاني: قريبون من اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي

أعلن وزير التجارة البريطاني كريس براينت أنه يتوقع إبرام اتفاق تجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي "قريبًا".ولفت الوزير براينت للصحفيين في جنيف الى أن هناك بعض الأمور الصغيرة المهمة، ولكنها أمور صغيرة يتعين عليهم حلها.وأشار الى أنه سيسافر إلى الكويت وسيجتمع مع ممثلي دول الخليج الأربعاء.وقال الوزير براينت: "قدمنا عرضا آخر إلى مجلس التعاون الخليجي، وآمل أن نتمكن من إنجاز الأمر".