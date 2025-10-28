الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية

أخبار دولية
2025-10-28 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية

أعلنت بريطانيا إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار دولار) مع السعودية، وذلك عقب اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في الرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يشمل تمويل صادرات بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع في السعودية، مما سيساعد الشركات البريطانية على الفوز بعقود.

وأفاد البيان بأن هناك أيضا صفقات استثمارية بملايين الجنيهات الإسترليني تشمل أبردين إنفستكورب وباركليز وإتش.إس.بي.سي وشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية كوانتكسا.

أخبار دولية

بريطانيا

اتفاقات تجارية

السعودية

LBCI التالي
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:25

وزارة الخزانة البريطانية تعلن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترلينيّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

طهران وموسكو توقعان اتفاقا لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:38

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
13:07

محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والسوري في موسكو

LBCI
أخبار دولية
13:04

كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب خروقات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:00

الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

ماكرون: توسع إسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية يتعارض مع خطة ترامب ولا علاقة له بحماس

LBCI
أخبار لبنان
07:31

رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على كل دول مجلس التعاون

LBCI
أخبار دولية
07:44

منتدى عائلات الرهائن يدعو إلى التحرك بشكل حاسم ضد حماس بعد إعادتها بقايا رفات رهينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More