كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب خروقات إسرائيلية

أخبار دولية
2025-10-28 | 13:04
كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب خروقات إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها ستؤجل التسليم الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء لجثة رهينة كانت قد انتشلته بسبب ما وصفتها بأنها "خروقات" من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام على تطبيق تيليغرام: "نؤكد أن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".
 

آخر الأخبار
12:40

رويترز: كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة كان من المقرر تسليمها اليوم بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
10:20

كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي مساء الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

كتائب القسام: سنسلم جثمان أحد الرهائن مساء اليوم

LBCI
أخبار دولية
15:57

الولايات المتحدة تحض رعاياها على مغادرة مالي فورا

LBCI
أخبار دولية
15:50

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد

LBCI
أخبار دولية
15:41

64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
15:36

الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تضبط لحومًا فاسدة ويختم محلًا بالشمع الأحمر في صيدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

LBCI
منوعات
2025-10-27

بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

