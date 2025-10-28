كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب خروقات إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها ستؤجل التسليم الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء لجثة رهينة كانت قد انتشلته بسبب ما وصفتها بأنها "خروقات" من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت كتائب القسام على تطبيق تيليغرام: "نؤكد أن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".