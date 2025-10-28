محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والسوري في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير أندريه بيلوسوف أجرى محادثات مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة في موسكو.



وأفادت الوزارة بأن الجانبين ناقشا "التطبيق العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".



وزار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو في منتصف تشرين الأول والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بالالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين، في ما يعتبر إشارة إلى أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا ستظلان تتمتعان بالأمن.