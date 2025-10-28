الأخبار
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والسوري في موسكو
أخبار دولية
2025-10-28 | 13:07
مشاهدات عالية
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والسوري في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير أندريه بيلوسوف أجرى محادثات مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة في موسكو.
وأفادت الوزارة بأن الجانبين ناقشا "التطبيق العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".
وزار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو في منتصف تشرين الأول والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بالالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين، في ما يعتبر إشارة إلى أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا ستظلان تتمتعان بالأمن.
أخبار دولية
سوريا
موسكو
أندريه بيلوسوف
مرهف أبو قصرة
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-03
أخبار دولية
آخر الأخبار
وكالة: وزير الدفاع الروسيّ يلتقي نظيره السوريّ
آخر الأخبار
أخبار دولية
2025-09-09
أخبار دولية
آخر الأخبار
2025-09-09
آخر الأخبار
اخترنا لكم
أخبار دولية
15:57
أخبار دولية
أخبار دولية
15:50
أخبار دولية
أخبار دولية
15:41
أخبار دولية
أخبار دولية
15:36
أخبار دولية
زوارنا يقرأون الآن
أمن وقضاء
2025-10-07
أمن وقضاء
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27
مقدمة نشرة الاخبار
منوعات
2025-10-27
منوعات
اقتصاد
03:27
اقتصاد
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
15:26
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
15:19
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:40
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:31
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
اقتصاد
03:27
اقتصاد
خبر عاجل
09:27
خبر عاجل
أمن وقضاء
12:15
أمن وقضاء
أمن وقضاء
10:24
أمن وقضاء
خبر عاجل
06:27
خبر عاجل
اسرار
00:30
اسرار
أخبار لبنان
11:38
أخبار لبنان
صحف اليوم
01:17
صحف اليوم
