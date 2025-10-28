وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".



وقال كاتس في بيان: "ستدفع حماس ثمنا باهظا لهجومها على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة ولانتهاكها الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن"، معتبرا أن "هجوم حماس اليوم على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة يُعد تجاوزا حادا لخط أحمر، سيرد الجيش الإسرائيلي عليه بقوة كبيرة".