ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر، وذلك بعدما ذكرت السلطات الصحية في القطاع أن 26 شخصًا قتلوا في غارات إسرائيلية.وشنت طائرات إسرائيلية غارات على غزة أمس الثلاثاء بعدما اتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار، في أحدث أعمال عنف بعد الاتفاق الذي توسط فيه ترامب قبل ثلاثة أسابيع.وقالت السلطات الصحية في غزة إن الغارات أسفرت عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم خمسة أشخاص في منزل بمخيم البريج للاجئين في وسط غزة، وأربعة في مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة، وخمسة في سيارة في خان يونس.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا... لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل".وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي اليوم الأربعاء.وقال ترامب: "لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدًا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا".