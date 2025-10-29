ترامب بعد وصوله كوريا الجنوبية: لم آت إلى هنا لأرى كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال اليوم الأربعاء أنه لم يأت "إلى كوريا الجنوبية لرؤية كندا!"، وذلك وسط خلاف تجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة.



وكتب ترامب بعد فترة وجيزة من وصوله إلى مدينة جيونجو: "لأولئك الذين يسألون، لم نأت إلى كوريا الجنوبية لرؤية كندا!".



ومن المقرر أن يحضر ترامب عشاءً جماعيًا في وقت لاحق اليوم يحضره رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.



وقال كارني يوم الاثنين إنه مستعد للجلوس لإجراء محادثات تجارية مع ترامب عندما يكون الرئيس مستعدًا لذلك.