الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال قتال في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن جنديًا قتل خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي شنت فيه طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في القطاع في أعقاب اتهام إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.



والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.