باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة

أعلنت باكستان الأربعاء فشل المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أراضيها، بعد أن أدت الاشتباكات بين الدولتين إلى مقتل العشرات.



وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار عبر إكس صباح الأربعاء "لم تُسفر المناقشات عن حلٍ قابل للتطبيق".



وأضاف "للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أي ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل".



وتابع "سنواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية شعبنا من التهديد الإرهابي"، متوعدا بـ"القضاء على الإرهابيين ومخابئهم وشركائهم وداعميهم".



ولم يصدر في الحال عن كابول أيّ تعليق على هذا التصريح.



والأربعاء، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الذي سبق أن حذّر من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى "حرب مفتوحة"، أن "باكستان لا تحتاج سوى إلى استخدام جزء بسيط من ترسانتها للقضاء التام على نظام طالبان وإجباره على الاختباء في كهوفه".

