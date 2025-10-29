وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر من أن قيادة حماس السياسية لن تحظى بحصانة

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن قيادة حماس السياسية لن تحظى بحصانة، وذلك بعد شنّ الجيش سلسلة من الضربات على غزة عقب هجوم على قواته.



وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس "لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة تنظيم حماس الإرهابي - لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق"، في إشارة إلى عدد من قيادات حماس السياسية المقيمة في الدوحة.



وأضاف "سيتمّ قطع كل يدّ تُمدّ على جندي إسرائيلي. لقد تلقّى جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك".

