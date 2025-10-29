وزير الخارجية الألماني يدعو اسرائيل الى "ضبط النفس" في غزة

دعا وزير الخارجية الألماني إسرائيل الى "ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة"، بعدما أعلنت اسرائيل استئناف العمل بوقف اطلاق النار إثر ضربات دامية ردا على هجوم أودى بأحد جنودها.



وقال يوهان فاديفول في بيان قبل توجهه الى الإردن ولبنان والبحرين إن "المعلومات الأخيرة عن تجدد المعارك تقلقني بشدة".



وأسفرت هذه الضربات عن أكثر من مئة قتيل في غزة، بحسب الدفاع المدني في القطاع المحاصر والمدمر.

