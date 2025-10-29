بوتين يعلن اختبار روسيا مسيّرة بحرية بقدرات نووية

اختبرت روسيا مسيّرة بحرية بقدرات نووية سُميت "بوسيدون"، وفق ما أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.



وقال بوتين: "أمس، أجرينا اختبارًا إضافيًا لنظام واعد آخر: المسيّرة البحرية بوسيدون. ليس هناك أي وسيلة لاعتراضها".



وأكّدت موسكو أنّ هذا السلاح يعمل أيضًا، بالدفع النوويّ ويمكنه نقل شحنات نووية.



وأشار زعيم الكرملين إلى أنّ هذا السلاح "لا يُضاهيه أي جهاز آخر في العالم من حيث السرعة والعمق الذي يعمل فيه".