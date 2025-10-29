رئيس مجلس الاحتياطيّ: نراقب ما قد يكون تدهورًا في ظروف سوق العمل

أكّد رئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ (البنك المركزيّ الأميركيّ) جيروم باول أنّ البنك المركزيّ يراقب ما قد يكون تدهورًا في ظروف سوق العمل، إذ يظهر على الأسر ذات الدخل المنخفض المزيد من العلامات على التحديات المالية.



وقال باول في مؤتمر صحافيّ: "نراقب ذلك بعناية فائقة" لأنه ربما يضعف خلق فرص العمل".



وأشار إلى أنّ عمليات التسريح المعلنة لم تدفع طلبات إعانة البطالة إلى الارتفاع حتى الآن.



وأعرب عن اعتقاده بوجود شيئ ما، "وهو أن الأسر ذات الدخل المرتفع تبلي بلاء حسنا وتنفق بشكل جيد، في حين يواجه الآخرون تحديات متزايدة".



وأعلن أنّ عددًا متزايدًا من مسؤولي البنك المركزيّ الأميركيّ مستعدون لتأجيل أي خفض قادم لأسعار الفائدة.