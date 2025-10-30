اعتقال 5 متهمين بسرقة "اللوفر"

يشهد التحقيق في قضية سرقة متحف اللوفر تسارعا، فبعد يوم من توجيه الاتهام إلى اثنين مشتبه بهما، أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، توقيف 5 أشخاص، بينهم أحد اللصوص المشتبه بهم،بحسب "روسيا اليوم".



وقالت : "إن عمليات التوقيف نفذت بالفعل في باريس وضواحيها، ولا سيما في مقاطعة سين سان دوني 93".



أضافت :"أن أحد الموقوفين كان هدفا رئيسيا للمحققين، إذ تم العثور على آثار ADN تربطه بالسرقة، وهو من بين المشتبه فيهم الذين كانوا تحت المراقبة الدقيقة"، موضحة أن "الأشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم قد يقدمون معلومات تساعد على فهم مجريات عملية السرقة".