أنقرة تؤكد أن إسرائيل لا تزال تمنع فريق الإغاثة التركي من دخول غزة

أعلنت تركيا الخميس أن فريق الإغاثة الذي أرسلته للمشاركة في البحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة، لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من الدولة العبرية للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع.



وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن "بعثة +أفاد+ (وكالة إدارة الكوارث) لا تزال تنتظر عند الحدود. إسرائيل لم تعط بعد الأذن" للدخول، معتبرا أن الدولة العبرية "لا تحترم كل بنود وقف إطلاق النار" في القطاع.



وأوضح أن "إسرائيل لا تسمح إلا جزئيا بالمساعدات الإنسانية".



وأكد المصدر أن القوات المسلحة التركية جاهزة للمشاركة في قوة دولية في غزة. وما زال هذا الأمر أيضا معلقا بانتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية.



وأضاف المصدر "نحن على تواصل مع نظرائنا. تركيا من الجهات التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد وقّعت الاتفاق. لقد أكملنا كل الاستعدادات اللازمة، ونحن ننتظر".