قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-30 | 08:36
قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا
قُتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة وانقطع التيار الكهربائيّ على نطاق واسع في هجوم شنّته روسيا على مواقع للطاقة في أوكرانيا، حسب ما أفادت مصادر رسمية لـأ.ف.ب.
وندّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ بهذه الهجمات، قائلًا إنّ "العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخًا من أنواع مختلفة" لضرب "منشآت طاقة ومنازل عادية" في عشر مناطق من أوكرانيا.
وأشار إلى أنّ "شخصين فارقا الحياة للأسف" في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية.
