آلاف اليهود المتشددين يحتجون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-10-30 | 11:14
آلاف اليهود المتشددين يحتجون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي
تجمّع آلاف الرجال من اليهود المتشددين (الحريديم) في القدس احتجاجا على التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهي قضية ضاغطة على الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على عدم سنّ قانون يضمن لهم حقّ الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو أمر لطالما وعدهم به نتنياهو.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الآلاف من الحريديم الذين اعتمروا القبعات والملابس السوداء، أحرقوا قطعا من القماش، فيما أغلق المئات من أفراد الشرطة طرقا في أنحاء المدينة.
أخبار دولية
الحريديم
التجنيد الإلزامي
الجيش الإسرائيلي
التالي
ترامب يصف محادثات أجراها مع رئيس وزراء كندا بأنها "لطيفة" وسط توتر تجاري
رئيس مجلس الاحتياطيّ: نراقب ما قد يكون تدهورًا في ظروف سوق العمل
السابق
أخبار لبنان
2025-09-21
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17
أخبار دولية
2025-09-10
آخر الأخبار
2025-09-08
أخبار دولية
14:01
أخبار دولية
13:56
أخبار دولية
13:39
آخر الأخبار
12:56
آخر الأخبار
2025-10-13
أمن وقضاء
2025-10-24
أخبار دولية
13:56
أمن وقضاء
12:18
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مقدمة نشرة الاخبار
14:10
أخبار لبنان
09:14
أمن وقضاء
09:04
أمن وقضاء
05:01
أمن وقضاء
04:57
أخبار لبنان
04:29
أخبار دولية
02:22
خبر عاجل
04:40
اقتصاد
12:15
أمن وقضاء
01:36
أخبار لبنان
05:04
أخبار لبنان
06:41
أمن وقضاء
05:33
أمن وقضاء
03:43
أخبار لبنان
08:05
