الرئيس السوري بحث مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون في مجالات مختلفة

بحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في سبل تعزيز العلاقات مع بلاده التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين خلال سنوات النزاع.



وأفادت الرئاسة السورية بأن الشرع بحث مع ضيفه الألماني في "سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".



وهذه الزيارة هي الأولى لفاديفول إلى سوريا منذ توليه منصبه في أيار. وكانت الوزيرة السابقة أنالينا بيربوك زارت سوريا مرتين منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.



وقال فاديفول قبل مغادرته ألمانيا: "بعد سقوط الأسد المُستبد، دخل الشعب السوري في مرحلة جديدة. نريد الآن مساعدته على تولي زمام مستقبل البلاد".



ولفت فاديفول الى أن "أكثر من مليون سوري لجأوا إلى ألمانيا خلال الحرب الأهلية الدموية (...) ولم يجد الكثيرون الحماية هنا فحسب، بل وجدوا أيضا وطنا جديدا".



وقال: "يفكر البعض أيضا في العودة إلى سوريا لإعادة بناء بلدهم. أود تعزيز هذه العلاقة الخاصة بين بلدينا بالتعاون مع شركائنا في سوريا".



وفي آذار، التقت بيربوك الشرع في دمشق وأعادت فتح سفارة بلادها التي كانت مغلقة منذ عام 2012 بسبب الحرب.