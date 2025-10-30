روسيا: محادثات السلام مع اليابان ممكنة إذا تخلت عن "المسار المعادي"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي حوار مع اليابان بشأن معاهدة سلام لا يمكن أن يبدأ إلا بعد أن تتخلى طوكيو عما تصفه موسكو بمسارها "المعادي لروسيا".



وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الى أن سياسات اليابان الحالية هي التي أوصلت التعاون الثنائي إلى طريق مسدود.



ولم توقع روسيا، الخليفة الرئيسية للاتحاد السوفيتي، واليابان على معاهدة سلام تنهي رسميا الأعمال العدائية بينهما خلال الحرب العالمية الثانية.