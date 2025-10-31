هيجسيث للصين: أميركا "ستدافع بقوة" عن مصالحها

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جون أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة".



وقال هيجسيث في منشور على منصة "إكس" أنه أخبر الوزير الصيني أن الولايات المتحدة قلقة من أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي، وأنه سلط الضوء على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي.



