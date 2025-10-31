الرئيس الصيني يحث على حماية التجارة متعددة الأطراف

ذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) على حماية التجارة متعددة الأطراف والحفاظ على سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد.



