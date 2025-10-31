وزير الخارجية الايراني يعتبر إعلان واشنطن استئناف تجارب الاسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني إعلان الولايات المتحدة استئناف تجارب الأسلحة النووية بأنه خطوة "رجعية وغير مسؤولة"، في أعقاب قرار مفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال عباس عراقجي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "متنمر مسلح نوويًا يستأنف تجارب الأسلحة النووية. والمتنمر نفسه كان يشيطن برنامج ابران النووي السلمي".وأضاف أن "إعلان الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية يعد خطوة رجعية وغير مسؤولة ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".