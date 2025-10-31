أربعة قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا

شنّت روسيا ليل الأربعاء هجوما واسعا جديدا على مواقع للطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم فتاة صغيرة وتسبب بانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الهجمات، قائلا إن "العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا من أنواع مختلفة" لضرب "منشآت طاقة ومنازل عادية" في عشر مناطق من أوكرانيا.وأشار إلى أن "شخصين فارقا الحياة للأسف" في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية.وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة منطقة فينيتسا في وسط البلاد الغربي عن وفاة طفلة تبلغ سبع سنوات في المستشفى متأثرة بإصابتها في القصف وجرح أربعة اشخاص.وأفاد مكتب المدعي العام في منطقة خيرسون بأن شخصا قُتل صباحا عندما هاجمت روسيا قرى "باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وطائرات مسيرة من أنواع مختلفة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما "واسع النطاق" استهدف "منشآت عسكرية صناعية" و"البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها"، بالإضافة إلى "مطارات عسكرية".وأفادت "دتيك" (DTEK)، أكبر شركة طاقة أوكرانية خاصة، بأن محطات الطاقة الحرارية "تضررت بشدة" في مناطق عدة.وقال رئيس الشركة مكسيم تيمشينكو عبر منصة إكس إن "هذا الهجوم يوجه ضربة قاسية لجهودنا للحفاظ على إمدادات الطاقة هذا الشتاء".كذلك، أعلنت شركة "أوكرينيرجو" للطاقة المملوكة للدولة في البداية عن انقطاعات طارئة للتيار في معظم المناطق في الصباح الباكر، قبل أن تنتقل إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لاستعادة التوازن بين إنتاج الشبكة واستهلاكها.ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات على موسكو، قائلا: "نعتمد على الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجموعة السبع في عدم تجاهل نية موسكو تدمير كل شيء".وفي مدينة زابوريجيا، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة 17 شخصا، "من بينهم طفلة تبلغ عامين"، وفق رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على تلغرام.