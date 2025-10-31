0min

الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام

أعلن الكرملين، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بشأن إلغاء قمة بودابست بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب اتباع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأميركية فقط، وليس التقارير الإعلامية.



وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ألغت اجتماع بودابست بعد إصرار موسكو على مطالب متعنتة بشأن أوكرانيا.

