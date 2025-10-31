الأخبار
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
أخبار دولية
2025-10-31 | 08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
تحدث وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مع نظيريه الصيني والهندي في بداية سلسلة اجتماعات مباشرة سيعقدها خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا بشأن الدفاع، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة.
وقال هيغسيث على منصة إكس إنه أخبر نظيره الصيني دونغ جيون بأن الولايات المتحدة "ستدافع عن مصالحها بقوة" وستحافظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وعبر عن قلقه بشأن الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان.
وأشاد أيضا بإطار تعاون دفاعي جديد مدته 10 سنوات تم توقيعه مع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ووصفه بأنه "حجر الزاوية للاستقرار والردع في المنطقة".
وقال هيغسيث لصحفيين بعد التوقيع: "إنها خطوة مهمة لجيشينا وخارطة طريق لتعاون أعمق وأكثر جدوى في المستقبل".
وكان هذا أول اجتماع بين هيغسيث وسينغ منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على البضائع الهندية في آب لمعاقبة نيودلهي على شراء نفط روسي.
