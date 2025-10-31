الأخبار
السجن المؤبد لـ11 شخصا في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى

2025-10-31 | 09:42
قضت محكمة تركية بالسجن المؤبد لـ 11 شخصا على خلفية حريق اندلع في منتجع تزلج فاخر أودى بحياة 78 شخصا، من بينهم حوالى 30 طفلا. 
     
واجتاح الحريق فندق غراند كارتال في منتجع كرتلكايا الجبلي شمال البلاد في 21 كانون الثاني. وقال المحققون إن بعض المعدات لم تراع معايير السلامة.
     
وإلى جانب الضحايا الـ 78، أصيب 137 شخصا بجروح. وقضت عائلات بأكملها في الحريق، وعرض أقارب الضحايا صورهم خارج صالة رياضية في مدينة بولو الشمالية التي عقدت فيها جلسات المحاكمة. 
     
وكان من بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد مالك الفندق ومديره وعدد من أعضاء مجلس إدارته، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام غطت وقائع المحاكمة. 
     
كما صدرت أحكام بالسجن بحق نائب رئيس بلدية بولو ورئيس جهاز الإطفاء المحلي. ووجهت اتهامات إلى 32 شخصا، 20 منهم كانوا موقوفين على ذمة التحقيق. 
     
وخلص التحقيق إلى أن جهاز إنذار الحريق لم يكن يعمل ليلة الكارثة، وأن بعض معدات الغاز لم تكن مطابقة لمعايير السلامة.
     
وقال خالد إرغول مالك فندق غراند كارتال الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، أمام المحكمة: "كنا نجري عمليات تفتيش دورية". ونفى مسؤوليته وألقى باللوم على مورد معدات الغاز.
     
ونقلت وكالة أنباء دي إتش إيه عنه قوله: "لم أسمح حتى بإطلاق الأسهم النارية أمام الفندق في حفلات الزفاف لأنني لم أكن أريد أن تموت الطيور". 
     

السجن

تركيا

حريق

قتلى

