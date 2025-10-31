مدير "إف بي آي" يعلن إحباط "هجوم إرهابي محتمل" في ولاية ميشيغن

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد الهالوين.



وقال باتيل في منشور على إكس: "هذا الصباح أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي هجوما إرهابيا محتملا وأوقف العديد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع".



وأشار الى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في وقت لاحق.



من جهتها، أعلنت إدارة الشرطة في ديربورن الواقعة غرب ديترويت، أن "إف بي آي" أجرى عمليات في المدينة في وقت مبكر الجمعة.



وأضافت على فيسبوك: "نريد أن نطمئن سكاننا بأنه لا يوجد أي تهديد للمجتمع في الوقت الحالي".