اسطنبول تستضيف الاثنين اجتماعا لوزراء خارجية بلدان مسلمة لبحث خطة السلام في غزة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية بلدان مسلمة في إسطنبول الاثنين، دعما لخطة السلام الأميركية في غزة.



وقال فيدان لصحافيين: "سنعقد اجتماعا في إسطنبول الاثنين، إن شاء الله، مع وزراء خارجية الدول التي التقت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك لتقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة".