أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرسوم الجمركية على الواردات الروسية

دعت كييف الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الروسية التي لم تشملها بعد العقوبات التي فرضتها بروكسل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا: "إذا كانت هناك منتجات لا تشملها العقوبات (الأوروبية)، فسنطرح مسألة فرض رسوم جمركية عليها".



وأوضح أن خطوة مماثلة قد تمكّن الاتحاد الأوروبي من تجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تهددان بعرقلة توسيع العقوبات المفروضة على موسكو.



وأضاف سيبيغا في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "سنعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين".