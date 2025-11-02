الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل

أخبار دولية
2025-11-02 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، أن بلاده "ستعاود بناء" مواقعها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران الماضي، في وقت دعا فيه الوسيط العُماني طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات بينهما.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا في نيسان مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يشكل مصدر توتر مع الدول الغربية.

لكنّ تلك المفاوضات توقفت بعدما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 حزيران، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما ونفذت خلالها أيضا الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.

وفي 22 حزيران، قصفت القوات الأميركية موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، بالإضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر إن تلك المواقع "دُمّرت بالكامل"، من دون أن تُعرف حتى الآن مدى الأضرار الفعلية.

وقال بزشكيان خلال زيارة إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران "سنعاود بناء المنشآت النووية وبالمزید من القوة".

وأكد أن "هدفنا من توسيع هذه الصناعة هو تلبیة احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، وليس إنتاج الأسلحة".
 

أخبار دولية

يتعهّد

بإعادة

المنشآت

النووية

قصفتها

الولايات

المتحدة

وإسرائيل

LBCI التالي
الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية
نتنياهو: نعمل على حرمان محور إيران من التعافي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

ترمب: لولا قصفنا منشآت إيران النووية اتفاق غزة ما كان ليحدث

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

LBCI
أخبار دولية
10:32

الداخلية السورية: اللجنة المكلفة بالتحقيق بحالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل رصدت 42 حالة

LBCI
أخبار دولية
09:50

الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

LBCI
حال الطقس
03:15

استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات

LBCI
منوعات
09:50

انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة

LBCI
آخر الأخبار
11:42

الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:10

البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:41

فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:21

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

LBCI
خبر عاجل
03:07

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:06

طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
16:37

الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
خبر عاجل
15:36

وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:29

استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
أخبار دولية
00:17

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More