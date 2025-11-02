الأخبار
بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل
أخبار دولية
2025-11-02 | 07:51
بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، أن بلاده "ستعاود بناء" مواقعها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران الماضي، في وقت دعا فيه الوسيط العُماني طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات بينهما.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا في نيسان مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يشكل مصدر توتر مع الدول الغربية.
لكنّ تلك المفاوضات توقفت بعدما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 حزيران، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما ونفذت خلالها أيضا الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.
وفي 22 حزيران، قصفت القوات الأميركية موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، بالإضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر إن تلك المواقع "دُمّرت بالكامل"، من دون أن تُعرف حتى الآن مدى الأضرار الفعلية.
وقال بزشكيان خلال زيارة إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران "سنعاود بناء المنشآت النووية وبالمزید من القوة".
وأكد أن "هدفنا من توسيع هذه الصناعة هو تلبیة احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، وليس إنتاج الأسلحة".
خبر عاجل
2025-10-13
ترمب: لولا قصفنا منشآت إيران النووية اتفاق غزة ما كان ليحدث
خبر عاجل
2025-10-13
ترمب: لولا قصفنا منشآت إيران النووية اتفاق غزة ما كان ليحدث
0
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
0
أخبار دولية
2025-10-03
وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية
أخبار دولية
2025-10-03
وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية
0
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
أخبار دولية
11:05
ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان
أخبار دولية
11:05
ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان
0
أخبار دولية
11:05
ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"
أخبار دولية
11:05
ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"
0
أخبار دولية
10:32
الداخلية السورية: اللجنة المكلفة بالتحقيق بحالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل رصدت 42 حالة
أخبار دولية
10:32
الداخلية السورية: اللجنة المكلفة بالتحقيق بحالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل رصدت 42 حالة
0
أخبار دولية
09:50
الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية
أخبار دولية
09:50
الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية
أخبار دولية
11:05
ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"
أخبار دولية
11:05
ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"
0
حال الطقس
03:15
استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات
حال الطقس
03:15
استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات
0
منوعات
09:50
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
منوعات
09:50
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
0
آخر الأخبار
11:42
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
11:42
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
أخبار دولية
07:10
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
أخبار دولية
07:10
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
0
أخبار لبنان
06:23
الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية
أخبار لبنان
06:23
الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية
0
أخبار لبنان
06:16
رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
أخبار لبنان
06:16
رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
0
أخبار لبنان
03:41
فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار
أخبار لبنان
03:41
فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار
0
أخبار دولية
03:21
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
أخبار دولية
03:21
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
0
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
0
خبر عاجل
03:07
لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
03:07
لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
0
أخبار دولية
00:06
طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا
أخبار دولية
00:06
طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا
0
أخبار دولية
16:37
الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير
أخبار دولية
16:37
الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
خبر عاجل
15:36
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
خبر عاجل
15:36
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
3
خبر عاجل
15:29
استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية
خبر عاجل
15:29
استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية
4
أخبار لبنان
16:29
سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون
أخبار لبنان
16:29
سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون
5
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
6
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
7
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
8
تقارير نشرة الاخبار
12:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
12:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
