بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، أن بلاده "ستعاود بناء" مواقعها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران الماضي، في وقت دعا فيه الوسيط العُماني طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات بينهما.وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا في نيسان مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يشكل مصدر توتر مع الدول الغربية.لكنّ تلك المفاوضات توقفت بعدما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 حزيران، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما ونفذت خلالها أيضا الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.وفي 22 حزيران، قصفت القوات الأميركية موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، بالإضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر إن تلك المواقع "دُمّرت بالكامل"، من دون أن تُعرف حتى الآن مدى الأضرار الفعلية.وقال بزشكيان خلال زيارة إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران "سنعاود بناء المنشآت النووية وبالمزید من القوة".وأكد أن "هدفنا من توسيع هذه الصناعة هو تلبیة احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، وليس إنتاج الأسلحة".