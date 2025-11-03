ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الجيش الأميركي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية لوقف ما وصفه بمقتل أعداد كبيرة من المسيحيين في الدولة الأفريقية.



وعندما سئل عما إذا كان يفكر في نشر قوات برية أو‭ ‬تنفيذ ضربات جوية في نيجيريا، قال ترامب: "قد يكون ذلك. أقصد ربما أشياء أخرى أيضًا. أتصور الكثير من الأمور. إنهم يقتلون أعدادًا قياسية من المسيحيين في نيجيريا... إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدًا. لن نسمح بحدوث ذلك".