زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال أفغانستان ومقتل 7 أشخاص

أعلنت السلطات الإقليمية أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة هز مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترًا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.وقال سميم جوياندا المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قرب مزار الشريف، لرويترز: "تم الإبلاغ حتى صباح اليوم عن إصابة 150 شخصًا وسقوط سبعة قتلى، وجرى نقلهم إلى المراكز الصحية".وأضاف أن عدد القتلى استند إلى تقارير المستشفيات التي جمعت حتى صباح الاثنين.وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيرًا باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر) وهو نظام آلي يصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرةً إلى أنه "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق".وأشارت الهيئة إلى أن الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.