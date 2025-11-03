وزير الطاقة الأميركي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الأحد أن اختبارات الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب لن تتضمن تفجيرات نووية في الوقت الراهن.



وقال رايت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أن الاختبارات التي نتحدث عنها الآن هي اختبارات للأنظمة... هذه ليست تفجيرات نووية. هذه ما نسميها تفجيرات غير حرجة".



وأشار رايت، الذي تتولى وزارته مسؤولية اختبار الأسلحة النووية الأميركية، إلى أن الاختبارات تشمل كل الأجزاء الأخرى من السلاح النووي للتأكد من أنها تعمل ويمكنها إحداث انفجار نووي.



وذكر رايت في برنامج "ذا صنداي بريفينغ" على فوكس نيوز أن الاختبارات ستجرى على أنظمة جديدة للمساعدة في ضمان أن تكون الأسلحة النووية الجديدة أفضل من السابقة.