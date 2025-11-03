إردوغان يدعو "العالم الإسلامي" إلى التحرك لدعم السودان

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "العالم الإسلامي" إلى التحرّك لدعم السودان وعشرات آلاف المدنيين العالقين عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.



وقال إردوغان: "لا يمكن لأي شخص لديه قلب، وليس قلبا من حجر، تحمّل المجازر الأخيرة التي تستهدف المدنيين في الفاشر. لا يمكننا أن نلتزم الصمت".



وأكد إردوغان، أمام اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، أن "المسؤولية الكبرى في وضع حد سريع لإراقة الدماء في السودان تقع على عاتق العالم الإسلامي". وقال: "علينا حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله، ودعم الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة"، داعيا إلى "التضامن" بين المسلمين في مواجهة المأساة التي تشهدها البلاد.



وأضاف إردوغان: "كمسلمين، علينا أن نحل مشاكلنا بدل طلب المساعدة من جهات أخرى".



وتتولى تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي حتى صيف العام 2026، وهي تدعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع.