بوتين يأمر بوضع خطة لاستخراج المعادن النادرة في روسيا
أخبار دولية
2025-11-04 | 09:08
بوتين يأمر بوضع خطة لاستخراج المعادن النادرة في روسيا
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بوضع خارطة طريق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة بحلول الأول من كانون الأول.
وفي قائمة مهام للوزراء نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أمر بوتين الحكومة أيضا باتخاذ تدابير لتطوير خطوط النقل على حدود روسيا مع الصين وكوريا الشمالية.
وتكتسب المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة، أهمية استراتيجية حيوية في التجارة الدولية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان اتفاقا مع أوكرانيا يمنح الولايات المتحدة معاملة تفضيلية في صفقات المعادن الجديدة الأوكرانية وتمويل الاستثمار في إعادة إعمار البلاد.
وقالت روسيا أيضا إنها مهتمة بالشراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع المعادن الأرضية النادرة، لكن تلك الآفاق يعرقلها عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفرضت الصين، المنتج الرئيسي للمعادن النادرة، قيودا على تصدير تلك المواد ردا على الرسوم الجمركية الأميركية هذا العام.
