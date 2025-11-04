غوتيريش: ضرورة أن يمتدّ تجاوز الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية لأقصر فترة ممكنة

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يكون تجاوز الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية.

وقال إنّه أمر بات "حتميًا" وفق العلماء، "بأقل شدة ممكنة ولأقصر فترة ممكنة”.

وحذّر من "تزايد الشكوك حيال ظروف العيش السليم في المستقبل".

وقال غوتيريش في رسالة مصورة: "مهمتنا بسيطة لكنها ليست سهلة: علينا أن نضمن أن يكون أي تجاوز بأقل شدة ممكنة ولأقصر فترة ممكنة”.

ودعا تحديدًا إلى بلوغ "مستوى صفر انبعاثات صافية لغازات الدفيئة" في حلول عام 2050، ليكون لدينا أي أمل في "خفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".