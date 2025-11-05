الديموقراطيون يفوزون بولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي في صفعة لترامب

انتُخبت الديموقراطيتان أبيغيل سبانبرغر وميكي شيريل حاكمتين لولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي على التوالي، في ليلة انتخابية تعد بمثابة استفتاء للولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.وانتُخبت سبانبرغر حاكمة لولاية فيرجينيا، بحسب تقديرات شبكات "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن" و"سي بي إس نيوز".وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أبيغيل سبانبرغر (46 عامًا) المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري غلين يونغكين على مدى السنوات الأربع الماضية.وتعهدت سبانبرغر التي تقدّم نفسها حصنًا ضد سياسة ترامب العدوانية لتقليص عدد الموظفين الفدراليين، أن تكون "حاكمة تدافع" عن آلاف العمال الفدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي كانت يرأسها إيلون ماسك في عهد ترامب.وفي نيوجيرزي، كانت الطيارة السابقة في البحرية الديموقراطية ميكي شيريل المرشّحة الأوفر حظا، وقد تجاوزت المرشح الجمهوري جاك سياتاريلي بفارق جيد بعدما كانت المعركة محتدمة بينهما.