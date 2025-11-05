زهران ممداني يفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك

انتخب المرشح الديموقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسًا لبلدية نيويورك وفق ما أفادت شبكات "إن بي سي" و"سي إن إن" و"سي بي إس" استنادًا إلى نتائج أولية.ويتقدم ممداني البالغ 34 عامًا على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة في الأول من كانون الثاني.