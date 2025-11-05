الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر "كوب 30"

غادر الرئيس السوريّ الانتقاليّ أحمد الشرع إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسيّ سوريّ لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر: "غادر الرئيس الشرع سوريا باتجاه البرازيل في زيارة تمتد حتى 8 تشرين الثاني للمشاركة في قمة المناخ، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن".

وتنعقد في مدينة بيليم الساحلية في البرازيل القمة الثلاثون لتغير المناخ بين يومي 10 و21 تشرين الثاني، لكن رؤساء الدول والحكومات يجتمعون بين يومي 6 و7 تشرين الثاني.