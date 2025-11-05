ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

لم يتأخر ترامب في التعليق على نتائج الانتخابات، فخرج متهمًا الديمقراطيين بـممارسة "كاميكازي" سياسي او "الانتحار السياسي"، محملًا إياهم مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تجاوزت مدته 35 يومًا.