ترامب: ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه ربما يعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون أن يقدم تفاصيل.



وذكر ترامب خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي أننا "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".



وقال: "روسيا في المرتبة الثانية. والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".



وأضاف: "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة. سنرى ما إذا كان ذلك سينجح".