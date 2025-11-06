كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية تثير العداء وسنرد عليها

انتقدت كوريا الشمالية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها عقوبات "تثير العداء" وتعهدت بالرد بالمثل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم الخميس.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهم متورطون في مجموعة متنوعة من المخططات الإلكترونية الكورية الشمالية لغسل الأموال، في خطوة تهدف إلى منع وصول التمويل لبرامج البلاد للأسلحة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي المسؤول عن الشؤون الأميركية القول "لا يوجد أحمق من توقع نتيجة جديدة باتباع السيناريو القديم للماضي الفاشل".



وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها مهما حشدت من عقوبات، فإن إمكانية تغيير الوضع الاستراتيجي الحالي... بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لصالحها أقل من الصفر".