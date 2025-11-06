ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، محذرًا من أن ممداني سيخسر الكثير إذا لم يتعاون.



وفي مقابلة مع بريت باير المذيع في قناة فوكس نيوز، قال ترامب إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أنه على رئيس البلدية الجديد أن يحترم واشنطن -ودعمها المالي للمدينة- إذا ما أراد أن ينجح.