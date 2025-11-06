الولايات المتحدة ستلغي رحلات جوية اعتبارا من الجمعة بسبب استمرار الإغلاق الحكومي

أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستطلب من شركات طيران إلغاء رحلات اعتبارًا من الجمعة "لتخفيف الضغط" عن خدمة المراقبة الجوية التي تعاني غيابات كثيرة بسبب الإغلاق الحكومي.وقال وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي "سنقلّص القدرات" بالنسبة إلى الرحلات الجوية "بنسبة 10 في المئة في 40" من المطارات الأكثر ازدحامًا في البلاد.