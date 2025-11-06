الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إدارة ترامب تُطلع أعضاء بالكونغرس بشأن هجمات قوارب المخدرات بعد شكاوى من غياب الشفافية

أخبار دولية
2025-11-06 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إدارة ترامب تُطلع أعضاء بالكونغرس بشأن هجمات قوارب المخدرات بعد شكاوى من غياب الشفافية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إدارة ترامب تُطلع أعضاء بالكونغرس بشأن هجمات قوارب المخدرات بعد شكاوى من غياب الشفافية

أطلع مسؤولان كبيران من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل تتعلق بالضربات التي تستهدف ما تقول الإدارة إنها قوارب لتهريب المخدرات قبالة فنزويلا، وذلك بعد الإحباط الذي أصاب الكونغرس بسبب غياب الشفافية حول العمليات.

واجتمع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث مع عدد من القادة الجمهوريين والديمقراطيين والأعضاء الكبار بلجان الأمن القومي بالكونغرس لمدة ساعة تقريبًا، وناقشوا الضربات الأميركية على السفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادي التي قتلت عشرات الأشخاص منذ أوائل أيلول.

وتصر إدارة ترامب على أن الأشخاص المستهدفين ينقلون المخدرات، دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لقرار مهاجمة القوارب بدلًا من اعتراضها واعتقال من على متنها.

ويقول بعض خبراء القانون إن الضربات ربما تنتهك القانون الدولي وكذلك القوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال.

وزادت الضربات من حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس، لا سيما بعد أن أمر ترامب بحشد عسكري كبير في المنطقة، وقال إن إدارته ستنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا.

آخر الأخبار

أخبار دولية

ترامب

تُطلع

أعضاء

بالكونغرس

هجمات

قوارب

المخدرات

شكاوى

الشفافية

LBCI التالي
مسؤول روسي: قتيل واحد على الأقل جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فولجوجراد
ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-28

البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

ترامب: مقتل 11 إرهابي مخدّرات بضربة أميركية استهدفت قاربًا أبحر من فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-14

ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:46

إطلاق نار من باكستان باتجاه أفغانستان رغم الهدنة

LBCI
أخبار دولية
07:34

البابا يستقبل محمود عباس في الفاتيكان

LBCI
أخبار دولية
06:04

أفغانستان وباكستان تعودان إلى إسطنبول لإجراء مزيد من محادثات السلام

LBCI
أخبار دولية
05:56

الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية بدمشق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-04

كتبها أثناء سجنه عام 1899... عرض رسالة ونستون تشرشل إلى حبيبته الأولى في مزاد مقابل هذا المبلغ!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
خبر عاجل
2025-10-11

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-01

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:42

وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:09

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:19

ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More