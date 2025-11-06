إدارة ترامب تُطلع أعضاء بالكونغرس بشأن هجمات قوارب المخدرات بعد شكاوى من غياب الشفافية

أطلع مسؤولان كبيران من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل تتعلق بالضربات التي تستهدف ما تقول الإدارة إنها قوارب لتهريب المخدرات قبالة فنزويلا، وذلك بعد الإحباط الذي أصاب الكونغرس بسبب غياب الشفافية حول العمليات.



واجتمع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث مع عدد من القادة الجمهوريين والديمقراطيين والأعضاء الكبار بلجان الأمن القومي بالكونغرس لمدة ساعة تقريبًا، وناقشوا الضربات الأميركية على السفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادي التي قتلت عشرات الأشخاص منذ أوائل أيلول.



وتصر إدارة ترامب على أن الأشخاص المستهدفين ينقلون المخدرات، دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لقرار مهاجمة القوارب بدلًا من اعتراضها واعتقال من على متنها.



ويقول بعض خبراء القانون إن الضربات ربما تنتهك القانون الدولي وكذلك القوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال.



وزادت الضربات من حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس، لا سيما بعد أن أمر ترامب بحشد عسكري كبير في المنطقة، وقال إن إدارته ستنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا.

