مسؤول روسي: قتيل واحد على الأقل جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فولجوجراد

قال أندريه بوشاروف حاكم مدينة فولجوجراد بجنوب روسيا أن أوكرانيا قصفت المدينة بطائرات مسيرة مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.وأوضح الحاكم أن رجلًا يبلغ من العمر 48 عامًا لقي حتفه جراء إصابته بشظايا وأن حريقًا اندلع في منطقة صناعية في كراسنوارميسك بالمدينة.وذكرت وسائل إعلام روسية أن 13 مطارًا في جميع أنحاء روسيا علقت رحلاتها الجوية وسط هجوم بمسيرات.