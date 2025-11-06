فرانس برس: حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 140 قتيلا

أدى الإعصار كالمايغي في الفيليبين إلى مقتل 140 شخصًا على الأقل وفقدان 127، وفق ما أظهرت أرقام رسمية بينما كانت العاصفة تتجه نحو فيتنام.



وأكد مكتب الدفاع المدني الوطني مقتل 114 شخصًا، لكن هذا العدد لا يتضمن 28 وفاة إضافية سجلتها السلطات الإقليمية في سيبو.



وفي المجموع تم إجلاء حوالى 400 ألف شخص بشكل وقائي من مسار الإعصار.







